Sıfır motosikleti böyle çaldılar
Büyükçekmece'nin Kamiloba mahallesinde park halinde motosiklet, 2 kişi tarafından çalıntı. Rahat tavırlarıyla motosikleti çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y
Olay, dün gece yarısı Kamiloba mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere aile bütçesine katkı sunmak için paket servis işinde kullanılmak üzere taksitle alındığı öğrenilen motosiklet, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından bahçe içerisinde park halindeyken çalındı.
Şahısların güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde bahçe demir kapısını aralayarak içeri girdiği, park halinde ve üzeri örtülü motosikleti çalarak uzaklaştıkları görülüyor.
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