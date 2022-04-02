Sıfır motosikleti böyle çaldılar

Olay, dün gece yarısı Kamiloba mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere aile bütçesine katkı sunmak için paket servis işinde kullanılmak üzere taksitle alındığı öğrenilen motosiklet, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından bahçe içerisinde park halindeyken çalındı.

Şahısların güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde bahçe demir kapısını aralayarak içeri girdiği, park halinde ve üzeri örtülü motosikleti çalarak uzaklaştıkları görülüyor.