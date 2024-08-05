Sigara Fiyatlarına Zam Geldi: Yeni Fiyatlar Açıklandı

Ağustos ayının ilk haftasında yürürlüğe giren yeni fiyatlarla birlikte sigara fiyatları önemli ölçüde yükseldi. Sosyal medyada paylaşılan yeni fiyat listesine göre, Parlıament 77 TL, Marlboro 75 TL, Murattı 71 TL, Lark 70 TL, Chesterfiels 69 TL ve L&M 69 TL oldu. Böylece, sigara grubunun en pahalı ürünü 77 TL ile Parlıament olurken, en ucuz sigara ise 69 TL olarak belirlendi.

Zamlı sigara fiyatları bugün itibarıyla geçerli olacak.

