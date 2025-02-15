Sigara içen kişilerde ağız kanseri riski, içmeyenlere göre 6 kat daha fazla

Diş doktoru Ayşegül Asal Çalı, sigara içen bireylerde ağız ve gırtlak kanserini oluşturan faktörlerin görülme olasılığının yüzde 90 olduğunu belirterek, "Sigara içen kişilerde bu tür kanserlerin oluşma riski; sigara içmeyen bireylere göre 6 kat daha fazladır" dedi.

Sigara, tüm vücut sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluştururken, ağız ve diş sağlığını da ciddi şekilde tehdit ediyor. Ağız içi yapısını bozan sigara, kansere de davetiye çıkarıyor.

"Sigarada bulunan 7 binden fazla kimyasal maddenin 70 tanesi kanserojen"

Ankara Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde Başhekim Yardımcısı Dt. Ayşegül Asal Çalı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, sigaranın birçok hastalığın tetikçisi olduğunu belirterek, "Solunum yolu hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları, böbrek hastalıklarının rahatsızlıkları gibi ağız ve diş sağlığı üzerine birçok olumsuz etkisi vardır. Sigaranın içerisinde 7 binden fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Bu maddelerden yaklaşık 70 tanesi kanserojen maddedir. Sigaranın içerisinde bulunan nikotin dopamin denilen mutluluk hormonu salgılanmasını arttırır. Enerji seviyesini arttırır ve bağımlılığa neden olur. Hastalar her bulduğu boşlukta sigara içme isteği ile karşılaşırlar" ifadelerini kullandı.

"Sigara, taş oluşumuna neden olur"

Sigaranın içerisinde 10 ila 14 miligram nikotin bulunduğunu söyleyen Çalı, "Bunun yaklaşık 1 ila 1,5 miligramı deri ve mikoza yolu ile emilir. Buna ağız içi mikozası da dahildir. Sigaranın ağız ve diş sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirdiğimizde sigara içen hastalarımızın bağışıklıklarında düşüşler yaşanır. Nefeslerinin kötü koktuğunu ve özgüvenlerinin düştüğünü söylerler. Sigaranın içerisinde bulunan nikotin ve katran diş renklenmelerine ve diş yüzeyinin renklenmesine neden olur. Ayrıca sigara içerisinde bulunan nikotin, ağız içerisinde açılan tükürük kanallarının enfeksiyonuna, taş oluşumuna ve dolaylı olarak da tükürük miktarının akışının azalmasına neden olur" değerlendirmesinde bulundu.

"İyi temizlenmemiş diş yüzeylerinde diş taşı birikimi artacaktır"

Ağız içindeki tükürük miktarının sağlık açısından önemli olduğunu aktaran Çalı, "Ağız içerisinde hem yumuşak dokunun hem de diş yüzeylerinin yıkanmasında büyük faktörü vardır. Azalmış olan tükürük miktarına bağlı olarak hastalarda ağız kuruluğu meydana gelir. İyi temizlenmemiş diş yüzeylerinde plak ve diş taşı birikimi artacaktır. Bunlar zamanla diş etinde enfeksiyona neden olur" şeklinde konuştu.

"Bozulmuş diş eti, cerrahi girişimlerde iyileşmenin gecikmesine neden olur"

Sigara içerisinde bulunan nikotinin damarlar üzerinde daraltma etkisi oluşturduğunu anlatan Çalı, şunları kaydetti:

"Bu etki hem diş etlerinin beslenmesinin bozulmasına hem de kemiğin beslenmesinin bozulmasına neden olur. Sigara kullanan hastalarda damarlarda daralmaya bağlı olarak diş etlerinde kanama olmadığı için diş etlerinde mevcut olan enfeksiyonun farkına çok geç varırlar. Bu nasıl olur? Birikmiş olan plak, diş taşları, diş etlerindeki enfeksiyon, diş etlerinin zamanla çekilmesine neden olur. Kök yüzeyleri açığa çıkan dişlerde hastalarımızın hassasiyetleri başlar. Diş etlerinin ve kemik dokusunun beslenmesinin bozulmasıyla zamanla yıkımlar başlar. Hastaların dişlerindeki şikayetleri sallanma ve diş kayıplarıyla sonuçlanacak sıkıntılara neden olur. Bozulmuş diş eti ve kemik sağlığı, ağız içi yapacağımız cerrahi girişimlerde iyileşmenin gecikmesine neden olur. Diş kaybı yaşayan ve sigara kullanan hastalar, eğer implant tedavisi düşünüyorlarsa implant tedavisinin başarısında olumsuz etki oluşturur."

"Sigara içen kişilerde kanser riski, içmeyenlere göre 6 kat fazla"

Sigara kullanan kişilerde kırmızı ve beyaz lezyonların oluştuğuna dikkati çeken Çalı, "Bu lezyonlar kansere neden olan oluşumlar olduğu için bizler için önem arz etmektedir. Ağız, dudak, dil ve gırtlak kanserlerinde sigara içen bireylerde yüzde 90 oranında görülme olasılığı yüksektir. Bu içilen sigara miktarı ve bağımlılığın süresi ile ilgili olarak doğru oranda artmaktadır. Sigara içen kişilerde bu tür kanserlerin oluşma riski, sigara içmeyen bireylere göre 6 kat daha fazladır" ifadelerini kullandı.