Sigaraya 1.5 TL zam geldi

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna paket başına 1.5 TL zam geldiğini duyurdu. Sigaraya en son temmuz ayında zam yapılmış, en ucuz paket 27 lira olmuştu.

Sigaraya 1.5 TL zam geldi
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Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Ocak, Mart, Mayıs ve Temmuz ayında sigaraya gelen 10 liralık zammın ardından bir artış haberi daha geldi. Tiryakileri üzecek haberi, Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından duyurdu. Aybaş sigara zammı için yaptığı açıklamasında bir grup sigaraya 1,50 kuruş zam geldiğini belirtti. Sosyal medya kullanıcıları zamma isyan etti.

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