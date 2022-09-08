Sigaraya 1.5 TL zam geldi

Ocak, Mart, Mayıs ve Temmuz ayında sigaraya gelen 10 liralık zammın ardından bir artış haberi daha geldi. Tiryakileri üzecek haberi, Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından duyurdu. Aybaş sigara zammı için yaptığı açıklamasında bir grup sigaraya 1,50 kuruş zam geldiğini belirtti. Sosyal medya kullanıcıları zamma isyan etti.