Sigaraya veda etmek için en doğru zaman ramazan ayıdır

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Ramazan ayının sigarayı bırakmak isteyenler için en doğru zaman olduğunu ifade ederek konu hakkında açıklamada bulundu.

Ramazan ayında sahur ile iftar arasındaki uzun süren açlık sonrası arka arkaya sigara tüketmenin kalp krizi riskini artırabileceğini ve çeşitli sağlık sorunlarını tetikleyebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Aydın, "Bu nedenle Ramazan ayı, sigarayı azaltarak tamamen bırakmak için önemli bir fırsattır. Sağlığınızı korumak adına bu süreci değerlendirin ve vakit kaybetmeden adım atarak sigaradan kurtulun" ifadelerini kullandı.

"Sigara, yavaş intihar şeklidir"

Ülkemizdeki erişkin nüfusun önemli bir kısmının sigara içtiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Aydın, pasif içiciliğin, en az sigara içenler kadar etkili olduğuna dikkat çekerek genç neslin büyük bir risk altında olduğunu vurguladı. Aydın, "Sigara, bireylerin hayatını geri dönüşü olmayan şekilde tehdit etmektedir. Sigara, adeta yavaş intihar şeklidir. Üstelik sigara, yalnızca içen kişiyi değil, gelecek nesilleri de yok ediyor" dedi.

Dünyada her yıl sigara içmeyen 600 binden fazla kişinin pasif içicilik nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Prof. Dr. Aydın, sigara içen bireylerin çocuklarının ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Aydın, "Sigara içen bireylerin çocukları büyük risk altındadır. Sigara, kansere karşı koruyan bazı genlerin bozulmasına neden olduğundan sigara içen bireylerin çocukları bu genden yoksun doğmakta ve çok erken yaşlarda kansere yakalanabilmektedir" İfadelerini kullandı.

"Sigara nedeniyle her yıl 100 binden fazla insan hayatını kaybediyor"

Sigaraya bağlı ölümlerin büyük bir kısmının kalp ve akciğer hastalıklarından kaynaklandığını belirten Prof. Dr. Aydın, "Sigaraya bağlı sağlık sorunları nedeniyle ülkemizde her yıl 100 bin üzerinde insanımızı kaybediyoruz. Özellikle akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybedenler arasında sigara içenlerin oranı oldukça yüksek." diyerek konunun ciddiyetine dikkat çekti.

Uzun süre tütün ve tütün mamullerini kullanmanın vücutta ciddi hasarlara yol açtığını vurgulayan Prof. Dr. Aydın, "Bu zararların başında, damar yapısında meydana gelen bozulmalar gelir. Sigaranın neden olduğu sağlık sorunları genellikle yıllar içinde ortaya çıkar, ancak sigarayı bıraktığınızda olumlu etkilerini dakikalar içinde gözlemleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Ramazan ayı, sigara bırakma sürecinde önemli bir motivasyon kaynağı"

Oruç süresince, saatlerce hem besin tüketilmediğini hem de sigara içilmediğini vurgulayan Prof. Dr. Aydın, "Sigara kullanan bireyler, oruç tutarken saatlerce sigarasız kaldıkları hâlde herhangi bir fiziksel rahatsızlık hissetmezler. Bu durum, sigarayı bırakma sürecinde önemli bir fırsat sunar. Eğer birkaç saat daha irade göstererek sigarasız kalabilirlerse, tamamen bırakma şansları oldukça yüksektir" dedi.

Ramazan ayının sigarayı bırakma sürecinde önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Prof. Dr. Aydın, "Sigara bağımlılığından kurtulmak için öncelikle bireyin kararlı olması gerekir. Ancak bazı dış etkenler de bu süreci kolaylaştırabilir. Ramazan ayını da bu unsurlar arasında değerlendirebiliriz. Çünkü bireyler, uzun saatler boyunca sigara içmeden durabiliyor ve bu süreçte fiziksel olarak herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını fark ediyorlar. Bu kazanımı sürdürebilmek tamamen kişinin elinde" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mustafa Aydın, sözlerini şu çağrıyla tamamladı: "Sigaradan kurtulmak sadece bireysel bir mücadeleyle sınırlı kalmamalıdır. Onu toplumsal bir sorun olarak ele almalı ve hep birlikte mücadele etmeliyiz. Her zaman söylediğimiz gibi, sigaranın son molekülü yok olana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz"