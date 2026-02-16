Sigarayı bırakan 25 çalışana sertifikaları takdim edildi

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nün, çalışanların sağlığını desteklemek ve tütün bağımlılığıyla iş yerinde mücadele etmek amacıyla Bursa’da faaliyet gösteren bir otomotiv fabrikası ile işbirliği yaparak, fabrikada kurduğu Yerinde Sigara Bırakma Polikliniği, kısa sürede büyük bir başarıya imza attı. Poliklinik bünyesinde bugüne kadar toplam 100’den fazla çalışana uzmanlar tarafından danışmanlık ve tedavi hizmeti verilirken 25 çalışan ise sigarayı bıraktı.

Sağlık Bakanlığı’nın ulusal düzeyde yürüttüğü tütünle mücadele stratejilerini yerelde güçlü bir saha operasyonuna dönüştüren Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, "Dumansız Hava Sahası" hedefini kentin üretim merkezlerine kadar ulaştırıyor. Bu kapsamda fabrika bünyesinde çalışanlara yönelik kurulan Yerinde Sigara Bırakma Polikliniğinde tedavi süreçlerini başarıyla tamamlayan ve sigarayı tamamen bırakan 25 çalışan için fabrika bünyesinde özel bir sertifika töreni düzenlendi. Törene; Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İrfan Oğuz, Nilüfer İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. İsmail Kaba ve Firmanın İnsan Kaynakları Direktörü Murat Tolga Görgülü katıldı ve polikliniğe başvurarak sigarayı bırakan danışanlar katıldı.

Yaşadıkları süreci anlattılar

Törende sigarayı bırakma başarısı gösteren işçilerden bazıları kürsüye çıkarak, bu zorlu ama sağlıklı süreçte yaşadıkları deneyimleri paylaştı. İş yerinde uzman desteği almanın motivasyonlarını artırdığını belirten çalışanlar, hem kendileri hem de aileleri için yeni bir başlangıç yaptıklarını ifade ettiler.

Sigarayı bırakarak iş arkadaşlarına örnek olan firma personeline sertifikaları; Dr. İrfan Oğuz, Uzm. Dr. İsmail Kaba ve Murat Tolga Görgülü tarafından bizzat teslim edildi. Yetkililer, bu tür "yerinde" sağlık hizmetlerinin iş verimliliğini artırmasının yanı sıra toplum sağlığı için de kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.