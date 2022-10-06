Sigarayı Bırakma ve GETAT polikliniği açıldı

Kaynarca Şehit Gökhan Ayder İlçe Devlet Hastanesinde, 10 Ekim Pazartesi gününden itibaren Sigarayı Bırakma ve Geleneksel Tamamlayıcı Tıp (GETAT) polikliniği hizmet vermeye başlayacak.

Kaynarca Şehit Gökhan Ayder İlçe Devlet Hastanesinde Uzm. Dr. Zeynep Unus Yılmaz tarafından haftada bir gün Sigarayı Bırakma Polikliniği hizmeti verileceği belirtilirken, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Polikliniğinde Uzm. Dr. Kübra Makara Peşin tarafından ozon terapisi, akupunktur, kupa ve hacamat uygulamalarında hizmet verileceği kaydedildi. Ayrıca Uzm. Dr. Zeynep Unus Yılmaz tarafından da kupa ve hacamat polikliniği yapılacağı duyurulurken, Sigarayı Bırakma ve GETAT poliklinikleri için MHRS ve Alo 182 üzerinden randevu alınabilecek.