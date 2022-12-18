Sigorta dolandırıcılığında akıl almaz yeni yöntem: Sahte sitelere dikkat

Araç sigortası yaptıracak vatandaşlara internet siteleri üzerinden tuzak kuran dolandırıcılar, sahte sigorta düzenleyerek araç sahiplerini mağdur etti.

Sahte internet sitesi açan sigorta dolandırıcıları, ağlarına düşürdükleri vatandaşlara gerçek sigorta şirketleri üzerinden sigorta düzenleyip, 1-2 hafta sonra ise ‘şüpheli işlem’ diyerek iptal ediyor. Akıl almaz dolandırıcılık yöntemini Avukat Taha Ekici, İhlas Haber Ajansı’na anlattı. Kendisine gelen müvekkilinin yaşadığı olayı anlatan Ekici, “Müvekkilim internette bir araştırma yapıyor ve sigorta yaptırmak istiyorum yazınca ilk çıkan siteye tıklıyor. O da reklamlı bir site. Sitede kendi ruhsat bilgilerini giriyor. Sonrasında tarafına bir arama geliyor. Aramayı yanıtladığında o siteden aradıklarını söylüyorlar. Sigorta fiyatını normal diğer acentelerin söylediğinin yarısını söylüyorlar” diye konuştu.

Dolandırıcıların vatandaşa havale yapması gerektiğini söylediğini belirten Ekici, “Müvekkil bununla ilgili olarak parayı istenilen yere gönderiyor. Gönderildikten sonra e-Devlet’inden kontrol ediyor ve sigortası yapılıyor. Zaten karşı taraf da bununla ilgili olarak belgeleri gönderiyor. Bir sorun olmadığını düşünüyor. Aradan geçen 1 ayın ardından bir çevirmeye denk geliyor. Orada yapılan araştırmada aracın sigortasının olmadığı fark ediliyor” dedi.

Vatandaşın olay üzerine sigortanın yapıldığı ana merkezi aradığını söyleyen Ekici, “Ana merkezle yaptığı görüşmede kartın çalıntı olduğuna dair bildirimin geldiği ve bu yüzden sigortanın banka ile iletişime geçtiği, sonrasında işlemin iptal edildiğini öğreniyor” diye konuştu.

Avukat Ekici, dolandırıcılık işleminin nasıl yapıldığına dair ise, “Müvekkil sigortayı yaptıktan sonra şahıslar kendi kartları üzerinden ödemeyi yapıyorlar. 1-2 hafta geçtikten sonra kartın çalıntı olduğunu söylüyorlar bankaya. Onunla ilgili işlemi iptal etmek istediklerini söylüyorlar. Sigortayla iletişime geçip onunla ilgili işlemi iptal ediyorlar. Aslında sigorta iptal edilmiş oluyor ve müvekkile bilgi gitmiyor. Müvekkilin parasını kendi hesaplarına geçirmiş oluyorlar. Müvekkil bunu öğrenene kadar zaten sigorta işlemi iptal oluyor” açıklamasında bulundu.

Burada vatandaşın zararının yalnızca 4 bin lira olmadığının altını çizen Ekici, önemli olanın sigortanın teminat miktarı olduğunu kaydetti. Ekici, “Teminat miktarı 2022 yılı için 100 bin Türk lirası. Başka bir araca çarptığınızda kusurlu taraf siz olursanız, sizin sigortanız adınıza 100 bin Türk lirasına kadar ödeme yapıyor. Eğer müvekkil bu sigortanın iptal edildiği tarihten itibaren herhangi bir kazaya karışsaydı, karşı tarafa 100 bin liralık bir zarar vermiş olsaydı kendi cebinden ödemek zorunda kalacaktı” dedi.

Vatandaşları da uyaran Ekici, “Girdikleri sitenin güvenilirliğini kontrol etsinler. Bu şekilde reklam vererek her gün bir site açılıp kapanıyor. Zaten sigorta primleri arasında yarı yarıya oranında fark olmaz. Buna da dikkat etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.