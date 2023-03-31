Sigortacılık Sektörü BTSO'da Buluştu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 53. Meslek Komitesi Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı SEDDK, TOBB SAİK, TÜSAF ve DASK yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, yaşamsal güvenliği sağlayabilmenin ve kayıpların önüne geçebilmenin koşullarının hep birlikte oluşturulması gerektiğini söyledi. TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut ise afet bölgesinde yaptığı incelemelerde pek çok yapıda deprem teminatı olmadığına işaret etti.

Sigortacılık sektörü temsilcilerinin yer aldığı 53. Meslek Komitesi’nin Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı, BTSO Oda Hizmet Binası’nda düzenlendi. Sigorta sektörünün güncel sorunları ve deprem bölgesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıya, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Genel Müdürü Selva Eren, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (TOBB SAİK) Başkanı Levent Korkut, Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çelik ile BTSO Meclis ve Komite üyeleri katıldı.

“Sürdürülebilir ekonominin anahtarı”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, depremin tüm Türkiye’nin ortak sorunu olduğunu söyledi. Depremde yaşamsal güvenliği sağlayabilmenin ve kayıpların önüne geçebilmenin koşullarının hep birlikte oluşturulması gerektiğini belirten Koçaslan, “Türkiye, özel sektör merkezli büyüyen bir ekonomiye sahip. Yatırım, ihracat ve istihdamın itici gücü özel sektörümüzdür. Özel sektörümüzün sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için ülkemizdeki iktisadi varlıkların sigortalanması kritik önemdedir. Şirketlerin sahip olduğu fabrikalar, makineler ve diğer değerlerle birlikte altyapı varlıklarının da sigortalanması ekonomik faaliyetleri sürdürülebilir kılacaktır.” dedi.

“Sigorta, karın değil riskin ortağı”

“Karşı karşıya olduğumuz risklerin sayısının ve çeşitliliğinin her geçen gün arttığı bu çağda etkin risk yönetimi için güçlü bir sigorta sektörüne ihtiyaç vardır. Güçlü bir sigorta sektörü istikrarlı bir kalkınma sürecinin anahtarıdır.” İfadelerini kullanan Koçaslan, şöyle devam etti: “Başta sosyal ve ekonomik yaşamın dinamosu KOBİ’lerimiz olmak üzere, tüm firmalarımızı, kârın değil, riskin ortağı olan sigortacılık faaliyetlerinin sağladığı güvenceden faydalanmaya davet ediyorum. 53. Meslek Komitemizin ‘Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı’yla da bu konuda önemli bir farkındalık oluşturacağımıza inanıyorum.”

Ülkemiz için beka meselesi

SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, organizasyondan dolayı BTSO’ya teşekkür ederek sözlerine başladı. Sigorta sektörünün önemini yaşanan afetle birlikte bir kez daha gördüklerini dile getiren Eroğlu, “Yaşadığımız afetten önemli dersler çıkardık. Sigorta kurumlarının tüm başkanlarının da yer alacağı bir ‘Deprem Araştırma Komisyonu’ kurmamız gerekiyor. Sigorta, ülkemiz için bir beka meselesidir. Şu anda bizim deprem bölgesinden beklediğimiz hasar 76 milyar lira. Bunun 3 milyarını sektörün öz kaynağından karşılayacağız. Ayrıca deprem gündemiyle beraber yangını da konuşmamız gerekiyor. Türkiye genelinde her iki KOBİ’den birinin yangın poliçesi yok. Bu sorunları acilen çözüme kavuşturmamız gerekiyor.” diye konuştu.

DASK’tan olağanüstü yönetim merkezi

DASK Genel Müdürü Selva Eren, kurum olarak gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi verdi. Eren, “Binada herhangi bir hasar olması durumunda vatandaş, e-devlet veya web sitesi üzerinden DASK’a ulaşmak istediğinde sistem sağlıklı bir şekilde işlemiyordu. Bugün DASK’ı eş zamanlı olarak sınırsız ihbar alıp 24 saat içerisinde 96 bin dosya açar konuma getirdik. Bunların dışında ‘Olağanüstü Yönetim Merkezi’ni açtık. Bu projemizde de temel amacımız Ankara’da kurmuş olduğumuz ekiplerimizin büyük bir deprem anında operasyonu tamamen Ankara’dan yürütmesi üzerine atılmış bir adımdı. Bu projelerin ne kadar önemli olduğunu maalesef gerçekleşen felaketler ile tecrübe ediyoruz.” dedi.

“Pek çok yapıda deprem teminatı yok”

TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut, deprem planlamasının çok iyi kurgulanması gerektiğini söyledi. Sigorta şirketleri tarafından acentelere büyük destek verildiğini yakından bildiklerini ancak risklerin sadece trafik sigortası ile sınırlı olmadığının farkına varılması gerektiğini belirten Korkut, “Deprem bölgesine gerçekleştirdiğim ziyaretlerde tarafıma aktarılan poliçelerde teminatlar maalesef çok eksik. Ayrıca pek çoğunda deprem teminatı yok. Çok sayıda dosyada sadece evrak tamamlamak adına yapılmış olmak üzere 20-30 metrekarelik poliçeler var. Tüm sektörlerin tamamlayıcısı olduğumuz depremde bir kez daha görüldü. Bankaların, finans kuruluşlarının, acentelerin ve diğer aracıların bu konudaki iş yapış modellerini, sorumluluklarını çok daha iyi tanımasını ve sistemin yeterliliğini sağlamalıyız.” diye konuştu.

“Eksik metrekare ile tanzim edilen DASK poliçeleri”

TÜSAF Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çelik, “Tarihte benzeri görülmemiş büyük felaket hepimizi derinden üzmüş ve hafızalardan silinmeyecek yaralar bırakmıştır. Deprem bölgesine yaptığımız ziyaretler kapsamında meslektaşlarımızla istişarelerde bulunduğumuzda maalesef bilerek ve isteyerek eksik metrekare ile tanzim edilen DASK poliçelerine şahit olduk. Bu eksik metrekarelerin yapılmasını talep eden müşteri dahi olsa sigorta acentesi işin doğrusuna ikna etmeye çalışmalı, asla kabul etmemeli ve bu sorumluluğun altına girmemelidir.”

Açılış konuşmalarının ardından “Sigortacılık Verileri” sunumunu gerçekleştiren BTSO 53. Meslek Komitesi Başkanı Abdullah Çelik ise ‘Temel Acente Verileri Ülke Geneli’, ‘Bursa Acente Verileri’, ‘Dağıtım Kanallarının Üretim Payı’, ‘Acente Üretim Oranları’, ‘Zorunlu Trafik Sigortası Verileri’, ‘Yangın Sigortaları Verileri’ başlıkları kapsamında katılımcılara bilgi verdi.