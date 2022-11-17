Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Eroğlu: 'Artan siber riskler sigortanın önemini de artırıyor'

14. Uluslararası İstanbul Sigortacılık Konferansı’nda konuşan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, "Giderek artan bir şekilde siber riskle karşı karşıyayız. Tüm bu riskler artık sadece kişi ve kurumları değil, devletleri de tehdit ediyor. Elbette

artan bu riskler sigortanın önemini de artırıyor" dedi.

Sigorta Tatbikatçıları Derneği (STD) tarafından düzenlenen 14. Uluslararası İstanbul Sigortacılık Konferansı, 8 ve 9 Kasım tarihlerinde gerçekleşti. Bu seneki ana teması “Küresel Değişiklikler ve Sigorta Piyasası ile Tedarik Zinciri Üzerine Etkileri” olarak belirlenen konferans, ücretsiz ve online olarak düzenlendi. Konferansın ilk günkü oturumu STD Başkanı Fahri Altıngöz, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı.

STD Başkanı Fahri Altıngöz, iki günlük konferansın gerçekleştirilmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti. Altıngöz, “Bu yıl sempozyum iki günde yapılacaktır. Birinci gününün sabah oturumunda sempozyumun konusu iklim değişikliği, reasürörler ve sigortacıların karşı karşıya kaldıkları riskler; doğal afetler, teminat içerikleri, sonuçları ve modellemesi. Öğleden sonraki oturumda ise konu, güncel sosyal ve ekonomik gelişmelerin piyasalara etkisi, enflasyon riski; sürdürülebilirlik, eksik sigorta ve tedarik zinciri riski olarak belirlenmiştir” diye konuştu.

“Temel sigorta ürünlerinde maliyet artışlarını daha doğru hesaplayacak endekslerin oluşturulması yol gösterici olacaktır”

TSB Başkanı Atilla Benli de sigorta sektöründe son yıllarda yaşanan gelişmelere değinerek, “Sektörümüzün yaşanan gelişmeler neticesinde ortaya çıkan maliyet artışlarının daha öngörülebilir olması için enflasyon hesaplamaları haricinde yeni endeksler hesaplanması değerlendirmeye alınabilecektir. Oto ve sağlık sigortaları başta olmak üzere temel sigorta ürünlerinde maliyet artışlarını daha doğru hesaplayacak endekslerin oluşturulması, poliçe fiyatlarının hesaplanmasında sigorta şirketlerine yol gösterici olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Eroğlu, son dönemde artan ekonomik ve jeopolitik risklerin, iklim değişikliği ve buna bağlı doğal afetler gibi çevresel risklerin, demografik değişim ve salgın gibi sosyal risklerin dünya gündeminde ön sıralarda yer aldığını belirterek, dijitalleşmenin tüm sektörlerin, şirketlerin ve devletlerin gündeminde olduğunu ifade etti.

“Artan siber riskler sigortanın önemini de artırıyor”

Dijitalleşmenin aynı zamanda güvensiz bir ortama da neden olduğunu dile getiren Eroğlu, "Giderek artan bir şekilde siber riskle karşı karşıyayız. Tüm bu riskler artık sadece kişi ve kurumları değil, devletleri de tehdit ediyor. Elbette artan bu riskler sigortanın önemini de artırıyor. Dolayısıyla hem sektör hem de düzenleyici kurum olarak bu riskleri nasıl ele alacağımızı ve sektörümüz açısından bunu nasıl fırsata çevirebileceğimizi öğrenmemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu.