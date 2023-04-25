Sigortaladim.com'dan Doğal Afetlerde Araç Sigortası Bilinirliği Araştırması

Sigorta sektöründe tarafsız ve doğru bilginin kaynağı sigortaladim.com’un İstanbul Ekonomi Araştırma ile birlikte gerçekleştirdiği “doğal afetlerde sigorta bilinirliği” araştırmasında Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası bilinirliği ile ilgili çarpıcı sonuçlar elde edildi.

● 26 ilde 18-65 yaş arası kadın ve erkeklerden oluşan 2 bine yakın kişiyle gerçekleştirilen ankette, katılımcıların yüzde 81’inin, araçları afette zarar gördüğünde ne yapmaları gerektiğini bilmedikleri anlaşıldı.

● Katılımcıların yüzde 44’ü Zorunlu Trafik Sigortası ile Kasko Sigortası arasındaki farkı bilmezken yüzde 29’u ise farkı bildiğini ama detaylara hakim olmadığını belirtti.

● Katılımcıların yüzde 43’ü afetlerde zarar gören araçların sadece Kasko Sigortası’nın karşıladığının farkındayken yüzde 36 gibi yüksek bir oran ise ne Zorunlu Trafik Sigortası ne de Kasko Sigortası’nın karşıladığını düşünüyor.

Zorunlu Trafik Sigortası nedir?

Zorunlu trafik sigortası, trafiğe çıkacak olan tüm motorlu araç sahiplerinin yaptırmakla yükümlü olduğu bir araç sigortasıdır. Olası bir kaza durumunda, karşı tarafın araç sahibinde veya aracında oluşabilecek hasarlar, trafik sigortası kapsamında güvence altına alınır. Trafikte oluşabilecek kazaların ya da hasarların olumsuz etkilerini en aza indirgemek adına trafik sigortası yaptırmak, maddi hasarların giderilmesi noktasında etkili bir çözüm olarak değerlendirilmektedir. Öyle ki, trafik kazalarının, kişilerin can ve mal kaybına uğraması noktasında oldukça zarar verici olduğu düşünüldüğünde, trafik sigortası yaptırmak birçok yönden poliçe sahibine avantaj sağlayacaktır. Olası kaza durumlarında meydana gelen maddi hasarlar, trafik sigortası sayesinde karşılanmakta ve ciddi kayıpların önüne geçilmektedir.

Kasko Sigortası nedir?

Kasko sigortası isteğe bağlı yapılabilen ve afetler de dahil aracın yanma, çarpma, çarpılma, çalınma veya üçüncü kişilerin verdiği zararlara karşı koruma altına alabilen bir araç sigortasıdır. Zorunlu olmayan bu sigorta türü, sıfır veya ikinci el araçlara yapılabiliyor. Trafik kazaları ve buna bağlı olarak gerçekleşen maddi kayıplar sadece araç sahibinden kaynaklı olmamakla birlikte kimi zaman karşı taraftan veya ortamın getirisi olarak da ortaya çıkabilmektedir. Kasko sigortası, olası bir kaza durumunda veya araç park halindeyken meydana gelebilecek hasarlar sebebi ile araç ve dolaylı olarak kullanıcıyı güvence altına alır. Türkiye Sigortalar Birliği (TSB) tarafından belirlenen 4 temel Kasko sigortası bulunur: Kasko sigortası, dar kasko sigortası, genişletilmiş kasko sigortası ve tam kasko sigortasıdır. Kasko türlerinin kapsamı, kasko sigortasının ana teminatlarına göre belirlenir.

sigortaladim.com Genel Müdür Yardımcısı Orçun Kızıltepe araştırma raporu ile ilgili olarak, “sigortaladim.com olarak bu araştırmayı yaptırırken amacımız, yaşanan deprem felaketi sebebi ile oluşan kayıplardan sonra vatandaşlarımızın sigorta ürünleriyle ilgili farkındalığını sorgulamaktı. Deprem bölgesinde aracı hasar gören, Türkiye’nin farklı şehirlerinde deprem korkusu yaşayan vatandaşlarımız, manevi ve maddi kayıpların dışında bir de bundan sonra ne olacağına dair kafa karışıklığı yaşıyorlar. Yaptığımız bu araştırmada; deprem ülkesinde yaşadığımız ve son yıllarda pek çok afetle karşılaştığımızı göz önünde bulundurursak, tüm bu kayıplara karşı sigortanın öneminin yeterince kavranmadığını ve bilinmediğini gördük. Müşterilerimize özel trafik sigortası ile beraber alabilecekleri ihtiyari mali mesuliyet ürününü de ayrıca satın alabilecekleri bir yapı kurduk bu sayede müşterilerimiz karşı tarafa verdikleri olası hasar durumlarında kendilerini 2.5 milyon tl’ye kadar güvence altına alabilecekler. sigortaladim.com’da slogan olarak ‘Sigortana İyi Bak’ diyoruz. Çünkü tüketici, sigortaladim.com’da her sorusuna cevap almanın yanı sıra aklına gelmeyen ya da bilmediği teminat detayları, ürün, fiyat gibi tüm bilgilere de ulaşabiliyor. Kullanıcılarımıza sigortayla ilgili en doğru bilgileri sağlamaya, toplumu daha fazla bilinçlendirmeye ve sektörü geliştirmeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

