Şiir gecesinde şairler şiirlerini okudular

Emekli öğretmen ve şair Gülay Kurt’un öncülük ettiği Manyas şiir gecesinde izleyenler şiir ve türküye doydu.

Manyas’lı şair Gülay Kurt’un öncülük ettiği Manyas Belediyesinin ev sahipliği yaptığı şiir gecesi ilgi ile izlendi. Manyas Belediyesine ait kafede gerçekleştirilen gecede Kocaeli ve Balıkesir’den gelen 16 kişilik şair, yazar ve aşıktan oluşan Kafkasör şiir gurubu ile Bandırma’dan ve Manyas’tan katılan amatör şair, yazar ve aşıklar gece boyunca kendi eserleri olan ve bunları kitaplaştıran kahramanlık şiirleri başta olmak üzere çeşitli konularda ki şiirlerini okurken, aşıklar da türkü ve atışmaları ile geceye renk kattılar. Geceye katılan Manyas Belediye Başkanı , konuklara katılımları için teşekkür ederken bir şiir de kendisi okudu. Gecenin sonunda şiirleri ile geceye katılan şairler ve aşıklara Belediye Başkanı Tancan Barcin ve Başkan Yardımcısı Zerrin Tok tarafından plaket verildi.