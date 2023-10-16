Şiirin ruhu Sakarya'da canlandı: Sapanca Şiir Akşamlarından muhteşem final

Sanatın ve şiirin şehri Sakarya’da 22’nci kez düzenlenen Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları muhteşem bir kapanışla son buldu. Yurt içi ve yurt dışından gelen söz ustası 22 şairin ruhlara dokunan şiirlerini seslendirdiği akşamda doyumsuz bir şiir dinletisi yaşandı.

Sakarya’nın 22’nci kez ev sahipliği yaptığı Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları muhteşem bir kapanışla son buldu. Sapanca SGM’de gerçekleştirilen kapanış programı Sedat Anar’ın santur dinletisiyle başladı. Kulakları mest eden dinleti programı sonrası yurt içi ve yurt dışından gelen söz ustası 22 şair ruhlara dokunan şiirlerini seslendirdi. Çok sayıda sanatseverin katıldığı kapanış programında tüm şairlere hediyeler takdim edildi.

Sakarya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 22. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları 3 gün süren etkinliklerin ardından son buldu. Kosova, Makedonya, Bulgaristan ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen 22 şairin şehir genelinde liselerde, üniversitelerde, ilçelerde ve Büyükşehir işletmelerinde sanatseverlerle buluştuğu dev program Sapanca’da son buldu. Aileden sevgiliye, ormanlardan denizlere, kuşlardan ağaçlara kadar duygulu, içten şiirlerin paylaşıldığı akşamda tüm şairler tek tek sahnede şiirlerini seslendirdi. Uzak ve yakın birçok kentten gelen şairler böylesi bir akşamın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.