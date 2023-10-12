Şiirler bu programda tekrar hayat buluyor

Şiirin hayat bulduğu Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları’nın 22’ncisi başladı. Türkiye’nin değerli şairleri ve edebiyat sanatçılarının ağırlandığı programın ilk gününde “Yazar-Öğrenci Buluşması” kapsamında 16 şair 4 ayrı lisede öğrencilerle bir araya geldi. Şiir şöleni tadında geçen programda şiirler okundu ve öğrenciler Türk edebiyatının geçmişinde keyifli bir yolculuğa çıktı.

Şehirlerin şehri Sakarya, sanata ve şiire 22 yıldır olduğu gibi bu yıl da ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları’nın 22’ncisi Büyükşehir Belediyesi Ekim Kültür Sanat Takvimi’nde dolu-dolu bir başlangıç yaptı. Ülkemizi temsil eden, kelimelerin gücüyle dünyaya tanıtan şairler festival kapsamında Sakarya’da ağırlanıyor. Program ise bugün farklı okullarda gerçekleştirilen “Yazar-Öğrenci Buluşmaları” ile başladı.

Ünlü yazarlar Bestami Yazgan, Yusuf Dursun, Hacı Salih Zengin, Gökhan Akçiçek, Mehmet Narlı, Muhammed Hüküm, Leyla Şerif, Hüseyin Akın, Taner Güçlütürk, Ercan Yılmaz, Ebru Özden, Samet Atılgan, Zeynep Arkan, Mümin Aliov, Can Acer ve Burak Çelik liselerde öğrencilerle bir araya geldi. Sanat ve edebiyat camiasını buluşturan Türkiye’nin bu alandaki uluslararası anlamda en önemli etkinliklerinden biri olan program kapsamında Şehit Yılmaz Ercan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sakarya Anadolu Lisesi, Adabilim Okulları ve Altınküre Teknokent Koleji’nde birbirinden keyifli şiir söyleşileri ve dinletileri yapıldı.

Ünlü şairler şiir yazmaya nasıl başladıklarını, Türk edebiyat tarihini ve şiirin ülkemizdeki yeriyle alakalı konuşmalar yaptı. Şairler, öğrencilere sanatla ve edebiyatla yakın temas kurarak bu anlayışı çok daha kavrayabileceklerini söyledi. Öğrenciler ise kitaplarda okudukları şairlere sorular sorarak onlarla sohbet etme imkanı buldu. Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya’da kültür ve her türlü sanat faaliyetinin hemşerilerimize ulaştırılması adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Uluslararası şiir akşamları programımız bu yıl da şehrin sanat ve edebiyatla buluşması noktasında büyük bir rol oynayacak. Kıymetli isimlerimiz gençlerle buluşuyor ve şiir, şehirlerin şehri Sakarya’da yeniden hayat buluyor. Programlarımıza tüm vatandaşlarımız davetlidir” denildi.