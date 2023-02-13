Siirt'ten 10 kişilik psikososyal destek ekibi deprem bölgesine gönderildi

Siirt Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından psikososyal destek hizmetlerinde görevli 10 kişilik ekip deprem bölgesine gönderildi.

Siirt'ten 10 kişilik psikososyal destek ekibi deprem bölgesine gönderildi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Siirt Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından psikososyal destek hizmetlerinde görevli 10 kişilik ekip deprem bölgesine gönderildi.

Deprem felaketinin ardından yaralarını sarmak amacıyla Siirt Valiliği tarafından görevlendirilen 10 kişilik psikososyal destek ekibi Osmaniye’de sahada depremden etkilen vatandaşlara psikolojik destekte bulunuyor.

Siirt’ten giden psikososyal destek ekip, depremde evleri hasar gören ailelerin kaldığı çadır kent, spor salonları, okullar ve geçici barınma alanlarında psikolojik destekte bulunuyor.