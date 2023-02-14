Siirt'ten deprem bölgesinde 2 tır yem gönderildi

Siirt Valiliği koordinasyonunda, Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde deprem bölgesi için toplanan 26 ton yem tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından afet bölgesinde yaraları sarmak için kent genelinde yardım kampanyaları devam ederken, bir yardımda büyükbaş, küçükbaş ve sokak hayvanları için yapıldı. Yardım kampanyaları kent genelinde aralıksız devam ediyor. Siirt Valiliği koordinasyonunda, Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde büyükbaş, küçükbaş ve sokak hayvanları için toplanan 26 ton yem deprem bölgesine gönderildi.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Şube Müdürü Nurettin Gül “6 Şubat’ta meydana gelen depremden dolayı insanlarla beraber orada yaşayan 11 milyona yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvanımız bulunmaktadır. Bu hayvanların aç kalmalarından dolayı bakanlığımızın talimatı ile beraber Siirt Valiliği ve müdürlüğümüzün personelleriyle bütün köyleri tek tek dolaşarak özellikle yetiştiricilerin yoğun olduğu bölgelere verilmek üzere yem ve arpa gönderildi. Deprem bölgelerine günde 2 tır yem ve saman göndermeyi hedefliyoruz” dedi.

Siirt kent genelinde yardım kampanyaları aralıksız sürüyor.