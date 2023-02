Siirt'ten deprem bölgesine yardım tırları gönderildi

TAKİP ET

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem 10 ili etkilerken, depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde il genelinde temin edilen malzemelerin yüklendiği 10 tır, deprem bölgesine gönderildi.

Hayırsever vatandaşlar, elektrikli soba, kullanılmamış kıyafet, battaniye, gıda ve kişisel hijyen malzemelerinin ağırlıkta olduğu malzemeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait salonlar ile ilçelerdeki spor salonlarında toplandı. Görevli ve gönüllüler tarafından tasnif edilen malzemeler kolilenerek yüklendiği 10 tır, deprem bölgesine uğurlandı. Yardım kampanyasına destek olan vatandaşların sayısının her geçen gün artarak devam ettiğini belirten gönüllü Belgin Keklikçi, her kesimin yardım kampanyasına destek olmaya devam ettiğini söyledi. Keklikçi, “Siirt olarak herkesin kenetlendiğini görmekteyim. Sivilinden, memuruna, çocuğundan, yetişkinine, yaşlısından gencine herkes şuanda el birliği içerisinde yardımlarla kapılarımızı çalıyorlar. Biz de şuanda bunun çabasını veriyoruz arkadaşlarla beraber. Bize gönderilen gıda olur, kıyafet olur, kadın, erkek ve çocuk ihtiyacı olabilir ne varsa herkes şuanda seferber olmuş durumda. Buna el atıyor olmak bizlerinde buna dokunuyor olması, çorbada tuzumuzun olması bizi mutlu ediyor. Biz il olarak tüm depremdeki vatandaşlara el birliğiyle burada mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Dualarımız her zaman sizinle. Biz buradan sizlere bol dualar gönderiyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun” dedi.

Kadir Ataker adlı gönüllü ise, “Ülkemizi vurmuş olduğu bu doğal afeti bizlerde Siirt halkı olarak elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Tabi ki de onlar depremi onlar kadar hissetmek anlamında bir şeyler yapmamız gerekiyor. Arkadaşlarımızla beraber yardımların bulunduğu alanlarına gelip paketleme işi yapıyoruz. Depremi en derinden hissetmedik, evlerimiz yıkılmadı güvendeyiz. Ama evleri tamamen yıkılmış, dışarda kalmış, ailelerini kaybetmiş ve can kaybı yaşamış olan insanların yanında bir nebze olabilmek için elimizden gelen tüm gayreti göstermek için her şeyi yapmaya hazırız” diye konuştu.