Siirt Valisi olarak atanan Kemal Kızılkaya Bilecik'ten uğurlandı

Valiler Kararnamesiyle Siirt Valiliğine atanan Kemal Kızılkaya, uğurlama töreninin ardından Bilecik’ten ayrıldı.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan Valiler Kararnamesiyle Siirt Valiliğine atanan Kemal Kızılkaya, Bilecik veda etti. Valilik binasında düzenlenen veda törenine Şeyh Edebali Üniversitesi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal, Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Kızılkaya burada, "Ecdat diyarı Bilecik’e veda vakti. Yumuşak yürekleriyle gönül kapılarını bizlere sonuna kadar açan Bilecikli hemşerilerimle bu kez vedalaşmak için buluştuk. Seven sevdiğini yüreğinde saklarmış. Ben Bilecik’i hep yüreğimde saklayacağım" dedi.

Siirt Valiliğine atanan Kemal Kızılkaya protokol üyeleriyle vedalaştıktan sonra kentten ayrıldı.