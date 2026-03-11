Şikayet kutusundan bisiklet çıktı

Balıkesir Devlet Hastanesi’ndeki "Dilek ve Şikayet Kutusu", bu kez alışılagelmiş taleplerin çok dışında, kalpleri ısıtan bir mektuba ev sahipliği yaptı. Tedavi gördüğü hastaneden teşekkür ederek ayrılan 10 yaşındaki Ayaz’ın bisiklet hayali, hastane yönetiminin vefasıyla gerçeğe dönüştü.

Burhaniye’de yaşayan 10 yaşındaki Ayaz, bir süre önce rahatsızlığı nedeniyle Balıkesir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Tedavi süreci boyunca kendisine gösterilen şefkat ve ilgiden etkilenen minik Ayaz, taburcu olurken duygularını kağıda dökmeye karar verdi. Hastanenin koridorundaki dilek-şikayet kutusuna bir pusula bırakan Ayaz, mektubunda tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, çocuksu bir masumiyetle en büyük hayalini bisiklet olduğunu paylaştı.

Hastane yönetimi bu sese kulak verdi

Hasta Hakları Birimi tarafından açılan dilek-şikayet kutusundan çıkan Ayaz’ın içten mektubu, hastane çalışanlarına duygu dolu anlar yaşattı. Sadece teşekkür etmekle kalmayıp hayalini de paylaşan minik hastanın bu talebine, hastane yönetimi kayıtsız kalmadı. Ayaz’ın iyileşme sürecine en büyük moral desteğini vermek için hemen kollar sıvandı. Kısa sürede temin edilen bisiklet, Başhekim Op. Dr. Erdal Ünal’ın odasında sahibine teslim edildi. Odaya girdiğinde hayallerindeki bisikleti karşısında gören Ayaz’ın gözlerindeki ışıltı, tüm hastane personelini duygulandırdı.

Başhekim Op. Dr. Erdal Ünal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bizim için en büyük ödül, hastalarımızın buradan şifa ve güler yüzle ayrılmasıdır. Ayaz’ın o saf ve temiz duygularla yazdığı mektup bizleri çok duygulandırdı. Şifa dağıtan eller olarak, bu kez bir çocuğun hayaline köprü olmak istedik. Ayaz artık sağlığına kavuştu, şimdi bisikletiyle özgürce çocukluğunu yaşayacak.

Hastaneden sadece sağlığına kavuşarak değil, hayallerine de kavuşarak ayrılan minik Ayaz, yeni bisikletiyle birlikte objektiflere poz verirken; bu olay, sağlıkta sadece tıbbi müdahalenin değil, sevgi ve ilginin de ne kadar iyileştirici olduğunu bir kez daha kanıtladı.