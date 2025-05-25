Sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı

Bursa'da tıra arkadan çarpan kamyonet sürücüsü kabinde sıkıştı. Sürücüyü, itfaiye ekipleri kurtardı.

Sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’da tıra arkadan çarpan kamyonet sürücüsü kabinde sıkıştı. Sürücüyü, itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tıra arkadan çarpan kamyonet sürücüsü kabinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kabinde sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaralı olarak kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

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Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.