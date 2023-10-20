Sıkıştığı araçtan yaralı kurtarıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesi Tatlısu mevkiinde otomobil önünde seyir halinde olan kamyonete arkadan çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Sıkıştığı araçtan yaralı kurtarıldı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Balıkesir’in Erdek ilçesi Tatlısu mevkiinde otomobil önünde seyir halinde olan kamyonete arkadan çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 ADE 184 plakalı otomobil sürücüsü S.K. önünde seyir halinde olan kamyonete arkadan çarpması sonucunda yaralandı. Bandırma İtfaiye ekiplerinin ve 112 Acil Sağlık Ekiplerinin olay yerinde ki müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulans ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü S.K.’nın durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.