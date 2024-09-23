Sıla bebeğin teyzesi konuştu: Durumu kritik

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde cinsel istismara ve şiddete uğrayan Sıla bebeğin tedavisi sürüyor. Günlerdir hastane önünde bekleyen bebeğin teyzeleri ise umutlu haberi bekliyor. Bebeğin teyzesi Elif Akyüz, Sıla’nın son durumu hakkında bilgi verdi.

Tekirdağ Malkara ilçesinde 15 gün önce komşunun çocukları tarafından cinsel istismar ve şiddete uğradığı iddia edilen 2 yaşındaki Sıla Y. Bebeğin Tekirdağ’ın şehir Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor. Anne Bakiye Y., ve diğer şüpheliler olmak üzere toplamda 5 kişinin tutukluluk hali ise devam ediyor.

Hastane önünde günlerdir umutlu haberi bekleyen Sıla Bebeğin Teyzesi Aslı Tatar ve Elif Akyüz ise son durum hakkında bilgi verdi.

“Sıla’nın kafasını yere vurdular”

Elif Akyüz açıklamasında, “Bugün 15 gün oldu 15 gündür sürekli buradayız. Halen umutlu bir haber yok. Doktorla görüştüğümüzde ise belki de çok küçük bir umut o da bir ihtimal. Bu kadar kötü Sıla Bebeğin durumu. Bakiye denilen şahıs ilk bizi aradığında parkta Sıla’nın kafasını yere vurdular dövdüler diye aradı. Sıla yoğun bakımda Açelya’yı da yurda aldılar dedi. Karakolda bana söylüyorlar ayın 2’sinde kardeşin buraya geldi. Bebeği getirdiğinde komşusunun çocuğunun bebeği darp ettiğini söylediğini belirttiler” diye konuştu.

Bağırıp şikayetçi olmuş

Akyüz açıklamasının devamında, “Daha sonra ben gittiğimde şurası Kani’nin evi şurası da Sanlı’nin evi dediler. O sırada da Bakiye, Kani’nin evinde daha sonra beni dışarıda görünce polis diye bağırmaya başlıyor. Ve benden şikayetçi oluyor. Polis ise soruyor çocuğunu döven insanın evinde senin ne işin var diye. Bu şekilde bu düğüm çözülmeye başlıyor. Bu işte en ufak şekilde parmağı olan kim varsa en ağır cezayı almalarını istiyoruz” dedi.