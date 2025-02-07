Sıla bebek davasında 3'üncü duruşma

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın 3'üncü ve karar duruşması bugün görülecek.

Sıla bebek davasında 3'üncü duruşma
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri’nin cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın 3’üncü ve karar duruşması bugün görülecek.

Sıla Yeniçeri’nin cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın 3’üncü duruşması, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde saat 9.30’da başlayacak. Polis ekipleri, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren avukatlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Tekirdağ Adliyesine gelmeye başladı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Davanın sanıkları arasında yer alan Sıla’nın annesi Bakiye Yeniçeri (30) hakkında "İhmali davranışla kasten öldürme" suçundan 67 yıl, komşu Kani A. (33) için 28 yıl 6 ay, Sanlı Ö. (58) için ise "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor. Suça sürüklenen çocuklardan G.K. (15) için toplam 66 yıl, K.A. (14) için ise 48 yıl ve ayrıca "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Kapalı oturumda yapılacak duruşmada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.