Sıla Bebek davasında duruşma başladı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde annesi tarafından komşusuna bırakıldıktan sonra cinsel istismar ve şiddet mağduru olan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri’nin ölümüyle ilgili davanın ikinci duruşması başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren avukatlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Tekirdağ Adliyesi’ne gelirken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler adliye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Sıla bebeğin 8 Eylül 2024’te komşu çocukları tarafından şiddet ve cinsel istismara uğradıktan sonra ağır yaralandığı, 30 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 7 Ekim 2024’te hayatını kaybettiği belirtilmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanıkların ihmalleri ve eylemleri nedeniyle Sıla Yeniçeri’nin ölümüne sebebiyet verdikleri öne sürülüyor.

Ağır cezalar

Mahkemeye sunulan iddianamede, anne Bakiye Yeniçeri (29) hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 67 yıl, komşu Kani A. (32) hakkında "nitelikli cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 28 yıl 6 ay hapis cezası talep ediliyor. Suça sürüklenen çocuklardan G.K. (14) için "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 66 yıl, K.A. (13) için ise "nitelikli cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl hapis cezası istenirken, ayrıca "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Sanık Sanlı Ö. (57) ise, "suçu bildirmeme" suçundan yargılanıyor.

Suç delillerini gizlemişti

İddianamede, anne Bakiye Yeniçeri’nin çocuğunun bakım ve korunmasından sorumlu olduğu halde Sıla’yı şiddet ve cinsel istismara uğrayabileceği bir ortamda bırakması, suç delillerini gizleyerek kanlı bezi çöpe atması ve yetkililere bildirimde bulunmaması nedeniyle sorumluluk taşıdığı belirtiliyor. Kani A.’nın oğlu K.A. ve komşu çocuğu G.K.’nin istismar ve şiddet olaylarına dahil olduğu ifade edildi.

Bildiği halde suçu gizlediği iddiası

Sanlı Ö. ise, Sıla bebeğin cinsel istismar ve şiddete uğradığını bildiği halde yetkililere bildirmemekle suçlanıyor. Sanlı Ö.’nün, olayla ilgili gerekli sorgulamaları yapmaması nedeniyle sorumluluğunun arttığı vurgulanıyor.

Başına darbe almış

Adli Tıp raporunda, Sıla Yeniçeri’nin ölümünün başına aldığı darbe sonucu gelişen beyin kanaması nedeniyle olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Sıla bebeğin anal bölgesinde travma bulgularının bulunduğu ifade ediliyor.

Sanıklardan K.A.’nın babası Kani A., önceki duruşmada oğlunun suç işlemesi durumunda cezalandırılması gerektiğini belirterek, mahkemeye bir delil sunduğu ifade edilmişti. Duruşmanın, yetişkinler ile suça sürüklenmiş çocukların bir arada yargılanması nedeniyle duruşma oturuma kapalı yapılıyor.