Sıla bebek davasında ikinci duruşma bugün görülecek

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri’nin cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ikinci duruşması bugün Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

2 yaşındaki Sıla Yeniçeri’nin cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ikinci duruşması, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.30’da başlayacak. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, sabahın erken saatlerinden itibaren avukatlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri Tekirdağ Adliyesi’ne geldi.

Davada anne Bakiye Yeniçeri hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 67 yıl, komşu Kani A. için 28 yıl 6 ay, Sanlı Ö. için ise "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor. Suça sürüklenen çocuklardan G.K. için toplam 66 yıl, K.A. için ise 48 yıl ve ayrıca "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Kapalı oturumda yapılacak duruşmada sanıkların ifadelerinin alınmaya başlaması bekleniyor.