Sıla bebek dedesinin soyadı ile defnedildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde cenaze namazı kılınan Sıla bebek dedesinin soyadı ile defnedildi.

Sıla bebek dedesinin soyadı ile defnedildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde cenaze namazı kılınan Sıla bebek dedesinin soyadı ile defnedildi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 1 ay önce cinsel istismar ve şiddete uğradıktan sonra hastanede gördüğü tedavi sonrası hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri bebek, kılınan cenaze namazının ardından Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yenişehir Mezarlığı’nda toprağa verildi. Sıla bebek dedesinin soyadı ile toprağa verildi. Mezarın başına konulan tahtaya Sıla Güler yazılması dikkatlerden kaçmadı.

Sıla'nın teyzesi: 'Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın'
Bu Habere de Bak
Sıla'nın teyzesi: 'Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın'
4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb