Sıla Kuyumculuk, KAD-SİS'e dahil oldu

KAD-SİS, elinizin altında bulundurduğunuz altınlarınızı, haftanın her günü güvenlik önlemleri dahilinde banka hesaplarınıza yatırma kolaylığı sağlayan sistem olan kuyumcu altın değerleme sistemidir.

KAD-SİS’le ilgili olarak bilgi veren Sıla Kuyumculuk işletme sahibi Serkan Çatalbaş, “KAD-SİS, elinizin altında bulundurduğunuz altınlarınızı, Silivri'de sadece Sıla Kuyumculuk vasıtasıyla haftanın her günü güvenlik önlemleri dahilinde banka hesaplarınıza yatırma kolaylığı sağlayan sistemin adıdır. KADSİS açılımı ise, kuyumcu altın değerleme sistemi olarak tanımlanmaktadır” dedi

KAD-SİS avantajlarından da bahseden Çatalbaş “KAD-SİS sistemini kullanarak kazanacağınız avantajları özetleyecek olursak, KAD-SİS ile mevcut altınlarınız, banka hesabınızda güvence altında tutulur. Altınlarınızın çalınma, kaybolma gibi riskler ortadan kalkar. Alım/satım işlemi yapmadığınız için herhangi bir kur kaybı yaşamadan altınınız hesabınıza aktarılır. İşlem sırasında bozdurma veya nakite çevirme yapılmadan sadece saf altın karşılığı ile hesaplanır. Kiralık kasa kiralayarak ödeme yapmaya gerek kalmaz. Yastık altında durmak yerine banka hesabında güvence altına aldığınız altınlarınız size farklı bankacılık işlemlerinde katma değer sağlayabilir, hesabınızdaki altınlarınızı teminata saydırıp nakdi kredi kullanabilirsiniz. Hesabınızdaki altınları TL’ye çevirerek anlık olarak kullanım yapabilirsiniz. İşlemler kamera kaydı altında güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğinden güvenlidir. Siz daha işyerimizden ayrılmadan altınlarınız banka hesabınıza yansır. Atıl duran varlıklarınızın getirisi olur, faiz ya da kar payı elde edebilirsiniz. Getiriniz altın olacağından yatırım aracınızı saklamış olursunuz. Belirli bir günde belirli bir banka şubesine gitmenize gerek kalmamaktadır. KAD-SİS projesine dahil olan Sıla Kuyumculuk özel yazılım sistemi ile bankalarla entegre olduğundan, tüm işlemler güvenli bir şekilde siz şubemizden ayrılmadan anında hesabınıza tanımlanır. Size en yakın anlaşmalı Altın Değerleme Noktası olan Sıla Kuyumculuk haftanın 7 günü 10:00-21:30 saatlerinde içerisinde işlem yapabilirsiniz. Bunların yanı sıra, tüm kişisel faydaların ötesinde, ülke ekonomisine katkı sağlamış olursunuz” dedi.

