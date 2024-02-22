Silah, bıçak ve mermiler ele geçirildi
Tekirdağ'da Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda silah, bıçak ve mermiler ele geçirildi.
Tekirdağ’da Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda silah, bıçak ve mermiler ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Kapaklı Karlı Mahallesinde Z.K. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 adet av tüfeği, 4 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 90 adet kurusıkı mermisi ele geçirildi.
Şahsa 12 bin 860 TL idari para cezası uygulandı.
Çerkezköy’de S.A. isimli şahsın ikamet ve aracında yapılan aramada, 2 adet tabanca şarjörü, 2 adet bıçak, 1 adet muşta, 1 adet biber gazı, 1 adet Tabanca temizleme kiti ele geçirildi.
Şahıslarla ilgili işlem başlatıldı.