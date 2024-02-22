Silah, bıçak ve mermiler ele geçirildi

Tekirdağ'da Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda silah, bıçak ve mermiler ele geçirildi.

Silah, bıçak ve mermiler ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’da Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda silah, bıçak ve mermiler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Kapaklı Karlı Mahallesinde Z.K. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 adet av tüfeği, 4 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 90 adet kurusıkı mermisi ele geçirildi.

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Şahsa 12 bin 860 TL idari para cezası uygulandı.

Çerkezköy’de S.A. isimli şahsın ikamet ve aracında yapılan aramada, 2 adet tabanca şarjörü, 2 adet bıçak, 1 adet muşta, 1 adet biber gazı, 1 adet Tabanca temizleme kiti ele geçirildi.

Şahıslarla ilgili işlem başlatıldı.