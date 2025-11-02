Silahını göstererek bekçileri tehdit etti

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde gece saatlerinde bir alışveriş merkezinde gergin anlar yaşandı. Alışveriş merkezi içerisinde çıkan tartışmada, bekçilere direnen ve belindeki silahı göstererek tehditte bulunan bir kişi, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, alışveriş merkezinde bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce bölgedeki bekçiler olaya müdahale etti. Ancak şahıs, bekçilerin uyarılarına rağmen direnerek belindeki silahı gösterdi.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsı kontrol altına alarak gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.