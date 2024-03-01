Silahla oynarken kendini vurdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartta meydana gelen olayda silahıyla oynayan genç kendini vurdu.

Silahla oynarken kendini vurdu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir apartta meydana gelen olayda silahıyla oynayan genç kendini vurdu.

Olay, gece 05.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi’nde faaliyet gösteren apartta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Raif K. (37) kaldığı odada tabancasıyla oynamaya başladı. O sırada silah patladı. Silahtan çıkan mermi Raif K.’nin sol bacağına isabet etti. Yaralanan genç, olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.