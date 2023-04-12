Silahla saldırıda öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kahvehanede iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfek ile vurularak hayatını kaybeden 20 yaşındaki Rojhat Kaçmaz gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Rojhat Kaçmaz ve Mahsun A., aralarında husumet bulunan A.Y.’nin babasına ait Cumhuriyet Mahallesi Dere Sokak’taki kahvehaneye gitti. Burada Kaçmaz ve Mahsun A. ile A.Y. arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine A.Y., babası N.Y.’ye haber verdi. Kahvehaneye gelen şüpheli N.Y., Rojhat Kaçmaz (20) ve Mahsun A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.Y., aracında bulunan pompalı tüfek ile Kaçmaz’ı sırt ve bacağından, Mahsun A.’yı ise sol bacağından yaraladı. Edremit Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Rojhat Kaçmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otopsi için Kaçmaz’ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Kaçmaz, Edremit’e getirildi. İkindi namazı sonrasında Edremit’te Hacı Hakkı Yercan Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında sevenlerinin gözyaşları ile Kadıköy Mezarlığı’nda toprağa defnedildi.