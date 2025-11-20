Silahla tehdit suçundan aranan şahıs yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından, hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Silahla tehdit suçundan aranan şahıs yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından, hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Uzunköprü ilçesinde silahla tehdit suçundan hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 yaşındaki H.D., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan H.D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb