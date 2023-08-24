Silahla yaralandı, bakkala sığındı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Silahla yaralandı, bakkala sığındı
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Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Olay saat 23.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Kasımefendi caddesi üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed Elhalef (27), henüz ismi belirlenemeyen bir şahıs ile tartıştı. Şahıs, Suriye uyruklu şahsa kurşun yağdırdı. Göğsüne isabet eden mermiyle yaralanan şahıs, bakkala sığındı. Saldırgan kaçarak kayıplara karıştı.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis şüpheliyi arıyor.