Silahlar ele geçirildi

Tekirdağ’ın Malkara ve Hayrabolu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Malkara ilçesi Ahievren Mahallesinde silah ve mühimmat bulunduğunun tespiti üzerine yapılan kontrolde, 1 adet tabanca, 45 adet 6.35 mm tabanca fişeği, 1 adet kısa namlulu yivsiz av tüfeği, 23 adet tüfek fişeği ele geçirildi. Şüpheli veya şüphelilerinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Hayrabolu Göleti mesire alanı mevkisinde Ş.İ. isimli şahsın yapılan üst aramasında, kendisine ait olan kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şahsa idari para cezası uygulandı.