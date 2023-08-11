Silahları gizledikleri yer pes dedirtti

Edirne’de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlenen evde yapılan aramada, çekyatların gizli bölmelerine ve duşakabinin üstündeki boşluklara seri numaraları silinmiş silahlar ile birlikte göçmenlere ait geçici koruma belgeleri ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde operasyon gerçekleştirdi. İkametlerinde silah olabileceği bilgisi edinilen ve aralarında rehber olduğu tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda üç yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada çekyatın gizli bölmesine ve banyoda duşakabinin üstündeki boşluğa gizlenmiş seri numaraları silinmiş silahların yanı sıra, tel kesme makası, bin 450 euro para, dolu saçma kapsülü, çok sayıda muhtelif USB, çok sayıda göçmene ait muhtelif illerden geçici koruma belgeleri ele geçirildi.

Olayın şüphelisi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.