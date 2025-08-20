Silahlı kavga sonrası bir aracı gasp ederek kaçmıştı, jandarmaya teslim oldu

Sakarya’nın Erenler ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin olay yerinden araç gasp ederek kaçan şüpheli, jandarma ekiplerine teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olay, Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi’nde 5 Ağustos akşamı saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, E.K.’nin kız yeğenine laf atıldığı, bu sebeple Y.K. ile E.K. arasında olaydan iki gün önce tartışma yaşandığı öne sürüldü. Tarafların ailelerinin devreye girmesiyle konu büyüdü. Y.K.’nin babası Mustafa Keskin’in, E.K. ile konuşmak için gittiği buluşmada, tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa Keskin ve Numan Kotan hayatını kaybederken, M.K. ve Y. Keskin yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri bölgeyi ablukaya alarak geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler, her detayı ilmek ilmek dokuyarak detayları ortaya çıkardı. Ekipler, şüphelilerden İ.H. Keskin’in kendi aracıyla E.K.’nin ise bir aracı silahla gasp ederek olay yerinden kaçtığını belirledi. Yapılan araştırmalar neticesinde olay günü olay yerinde tabanca taşıdığı tespit edilen Ö. Keskin ve H. Keskin gözaltına alındı, aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Numan Kotan’ı öldüren ve M.K.’yi ağır yaralayan şüpheli İ.H. Keskin ise kolluk kuvvetlerine teslim oldu. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bölgede bir aracı gasp ederek olay yerinden kaçan firari E.K. ise jandarma merkezine giderek teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı. Bu çerçevede kanlı geceye ilişkin tutuklu sayısı 4’e yükseldi.