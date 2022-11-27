Silahlı kavgada mermi yoldan geçen aracın camına isabet etti

Kocaeli’de iki grup arasındaki silahlı çatışmada o sırada sokaktan geçmekte olan otomobilin ön camına mermi isabet etti. Silahlı kavgaya karıştığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Olay, İzmit ilçesi Tepecik Mahallesi Acısu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında silahla ateş açıldı. O sırada Honda marka bir otomobil seyir halindeyken ön camına mermi isabet etti. Yara almadan otomobilinden inen sürücü, duyduğu silah sesleri ve otomobilindeki hasardan ötürü 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelip çalışma başlatan ekipler, olay yerinde incelemeler yaptı. Camına mermi isabet eden otomobilin yanı sıra olaya karışan birine ait olabileceği düşünülen motosiklet üzerinde de inceleme yapıldı. Herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği ve olaya karıştığı iddia edilen bir şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.