Silahlı saldırı sonrası çaylarını yudumlamaya devam ettiler

Sarıyer’de cadde üzerinde çay içen 3 kişiye motosikletli kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırıya uğrayan kişiler olay sonrası çaylarını yudumlamaya devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde çay içen 3 kişiye yoldan geçen motosikletliler tarafından ateş açıldı. Şahıslardan biri mermiden eğilerek sıyrıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, motosikletliler olay yerinden kaçtı. Saldırıya uğrayan kişiler ise çaylarını yudumlamaya devam etti. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.