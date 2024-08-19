Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Filistinli iş adamının babası 'Bu kesinlikle siyasi bir olay değil'

Kağıthane’de içerisinde 2 Filistinlinin olduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdulkadir Anas’ın babası olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Acılı baba Anas “Bu kesinlikle siyasi bir olay değil, biz siyasetten çok uzak bir aileyiz” dedi.

Saldırı, dün saat 22.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak’ta meydana gelmişti. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, içerisinde Filistinli iş adamı Abdulkadir Anas, arkadaşı F.M. ve koruması E.K.’nin bulunduğu park halindeki 34 FDN 313 plakalı otomobile susturucu takılmış silahla saldırıda bulunmuştu. Saldırıda şoför koltuğunda oturan Filistinli iş adamı Abdulkadir Anas (30) olay yerinde hayatını kaybederken, Filistin uyruklu F.M. ve Anas’ın koruması E.K. yaralanmıştı. Filistinli iş adamına silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı F.M. ve E.K.’yi ambulansa alarak müdahalede bulunmuştu. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan F.M.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Anas’ın koruması E.K’nin ise ayağından yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Onlarca kurşunun sıkıldığı saldırıda olay yeri inceleme ekipleri, çevrede ve otomobilde uzun süre incelemelerde bulunmuştu. Yapılan incelemelerde, olay yerinde susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan bulunmuştu. İncelemelerin ardından Abdulkadir Anas’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılmıştı.

“Bu kesinlikle siyasi bir olay değil, biz siyasetten çok uzak bir aileyiz”

Silahlı saldırıda oğlunu kaybeden acılı baba Anas olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Silahlı saldırıda oğlunu kaybetmesinin ardından ambulans ve polisin hemen olay yerine geldiğini belirten baba, “Polisler çok ciddi bir şekilde çalıştılar, bizimle ilgilendiler. Onlara çok teşekkür ederim. Bu kesinlikle siyasi bir olay değil, biz siyasetten çok uzak bir aileyiz. Biz Filistinliyiz ama İsrail vatandaşıyız. Pasaportumuz da İsrail pasaportu, Türkiye’ye çok sık gelip gidiyoruz. Saldırının sebebini henüz bilmiyoruz. Polisin araştırmaları devam ediyor. Saldırganların bir an önce yakalanıp tutuklanmasını istiyoruz. Ölen oğlum her zaman Türkiye’ye gidip gelirdi, dün de Türkiye’ye küçük kızı ile gelmişti. Ben de onları ziyarete gelmiştim. Oğlum Türkiye’yi çok severdi. Biz hiç tehdit almadık, başımıza ilk kez böyle bir olay geliyor” şeklinde konuştu.