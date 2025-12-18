Bakırköy’de dün seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ünsal Bahçeci son yolculuğuna uğurlandı.

Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi’nde dün saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, seyir halinde olan 34 NTZ 242 plakalı otomobile kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlenmiş Ünsal Bahçeci, kendisine isabet eden 2 kurşun sonucu ağır yaralanmıştı. Bahçeci, daha sonra kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Ünsal Bahçeci, için bugün Küçükçekmece Cennet Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze düzenlendi. Cenaze törenine Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Bahçeci’nin ailesi katıldı. Ailesi ve sevenleri göz yaşına boğuldu. Cenaze kılınan namazın ardından Küçükçekmece’de bulunan Şenlikköy Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze namazı sonrası konuşan acılı baba Kerim Bahçeci, "Benim oğlum işinde gücünde olan, namazında niyazında, dürüst, genç, çalışkan, hiç kimseye bir kötülüğü olmayan çok iyi bir çocuktu. Ben kendi oğlum diye söylemiyorum ama inanın çok iyiydi, herkese yardım ederdi. Bu çocuk niye böyle oldu anlayamıyorum, niye yaptılar bunu bilmiyoruz. Düşmanı var mı yok mu onu da bilmiyoruz, hiçbir şeyden haberimiz yok. Plakasız silahlı motorla gidiyorlar, motorlara bir çeki düzen verilmesi lazım. Hiç mi görmüyor polisler, niye ilgilenmiyorlar. Oğlumun cep telefonlarını bulmuşlar fakat çantasız gezmezdi, çantaları yok. Yurt dışına giden, pasaportu olan bir çocuktu, devamlı da çantasında para olan bir kişiydi. Ne oldu bilmiyoruz. Çeçenistan’dan bile arkadaşları geldi, sporcu, öğrenci bir çocuktu, iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin diyeceğim, bu inşallah kanı yerde kalmaz, katil yakalanır" dedi.