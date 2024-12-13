Silahlı saldırıda ölen meclis üyesinin duruşması ertelendi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, CHP’li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler, akaryakıt istasyonunda yaşanan silahlı saldırı sonucu ağır yaralandıktan sonra, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili görülen ilk duruşma 7 Ocak’a ertelendi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 18 yaşından küçük R.K. ve taraf avukatları katıldı. Olayın yaşandığı gün olay yerinde bulunan ve şu an tutuklu bulunan diğer şüpheli E.Y. de SEGBİS’le duruşmaya katıldı. Oturuma kapalı gerçekleştirilen duruşma sanıklar ve taraf avukatları dinlendi. Mahkeme heyeti duruşmayı 7 Ocak 2025 tarihine erteledi.

Adliyeye gelen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar duruşmadan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün burada toplanmamıza sebeplerden birisi, bu uyuşturucu müptelası çocuk erken yaşta olduğu için cezadan hafif kurtulacağını zannediyor. Ama biz adalete inanıyoruz. Ben buradan tekrardan savcılığa ve mahkeme başkanlığına sesleniyorum, bizler de siyasiler olarak tedirginiz. Ailelerimiz, eşlerimiz, çocuklarımız evde tedirgin. Nerelere girip çıktığımız belli değil, sürekli vatandaşlarla iç içeyiz. İşlem yaptığımız, ceza kestiğimiz insanlar oluyor, böyle durumlarda biz de yanımızda bir polisle mi, güvenlikle mi dolaşacağız veya belimize tabanca takıp mı gezeceğiz. Özgür bir şekilde gezmek istiyoruz bu silahlanmaya dur diyoruz. Mustafa çok değerli birisiydi. Memleket için Süleymanpaşa için kalbi atan birisiydi. Ne kadar konuşsak da Mustafa’yı geri getiremeyeceğiz ama en azından ceza almalarını sağlarız diye düşünüyorum" diye konuştu.

Mustafa Can Ekiciler’in avukatı Ali Gümüş ise, "Bir adalet arayışı için hep beraber adliyemizdeydik, kıymetli kardeşimiz Mustafa Can Ekiciler, menfur bir hadisede hayatını kaybetmişti. Kasten adam öldürmeden yargılanan 2 kişinin duruşmasına avukat meslektaşlarımla beraber katıldık. Kutsal kitaplarda da modern hukuk metinlerinde de yaşam hakkı en temel insan hakkı. Buna yönelik yapılan bir eylemin hakkaniyetle cezalandırılması için mahkeme huzurundaydık meslektaşlarımızla birlikte. Duruşma 7 Ocak 2025 tarihine bırakıldı. Dosyada ki tüm deliller toplandı, Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına müteakip 7 Ocak tarihinde adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Aile bireylerine Allah’tan rahmet diliyoruz, sabırlar diliyoruz. Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Huzurdaki sanıkların biz pişmanlığını görmedik. Teşdiden cezalandırılmalarını arzu ediyoruz. Bu anlamda 7 Ocak’ta adaletin tecellisi için burada olacağız" dedi.

Olay

Olay, 18 Ağustos 2024 tarihinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Aracına yakıt almak üzere istasyonda duran Ekiciler, aynı anda taksiyle gelen kişilerle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şüphelilerden biri tabanca ile Ekiciler’e ateş etti. Yüzünden vurulan Ekiciler, ağır yaralı olarak Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ekici burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.