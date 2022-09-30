Silahlı yağma ve hırsızlık suçlarından aranan iki kişi Keşan'da yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde iki şüpheliyi durduran polis, şahısların çeşitli suçlardan aranması olduğunu tespit etti.

Edinilen bilgiye göre, Keşan’da devriye görevini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yediyüzevler TOKİ konutları çevresinde şüphelendikleri ki kişiyi durdurdu. İsimleri E.G. ve 18 yaşından küçük olan Y.Y. olarak tespit edilen şahısların UYAP sorgularında, E.G.’nin birden fazla kişi ile gerçekleştirilen silahlı yağma suçundan, Y.Y.’nin ise hırsızlık ve konut dokunulmazlığı ihlali suçlarının firarisi olarak arandığı tespit edildi.

Gözaltında alınan biri 18 yaşından küçük iki kişi, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.