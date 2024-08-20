Silajlık Sorgum Projesi: Tekirdağ'da kuraklığa karşı tarımsal yenilikler incelendi

Tekirdağ’da yürütülen Silajlık Sorgum Projesi, iklim değişikliği ve kuraklık etkilerine karşı su tasarrufu sağlayan tarımsal yenilikler geliştirmeyi ve çiftçiye destek sunmayı hedefliyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü İl Oktay Öcal, proje uygulama ekibiyle birlikte “Silajlık Sorgum Projesi” çerçevesinde Süleymanpaşa ilçesi Yağcı Mahallesi’ndeki demonstrasyon alanını ziyaret etti. Proje çerçevesinde aynı parsel üzerinde yapılan ekilişler yerinde kontrol edilerek, bicolor (tek biçim) ve sorgum-sudan otu melezi çeşitlerinin silajlık mısırla olan verimleri karşılaştırıldı. Çiftçi şartlarında 1. üretim olarak ve kuru şartlarda yapılan bu üretimlerde, çeşitler arası ve sorgum-mısır türleri arasında önemli verim farklarının olduğu tespit edildi.

Kuraklığa karşı yeni çözümler

İklim değişikliği ve kuraklığın tarım üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla daha az su tüketen bitkilere yönelme stratejisi çerçevesinde geliştirilen “Silajlık Sorgum Projesi” büyük önem taşıyor. Bu proje çerçevesinde, mısır bitkisine göre daha az su tüketen ve hayvan besleme açısından mısır silajına yakın değerlere sahip silajlık sorgum ekilişlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Silajlık sorgum, özellikle kuraklık dönemlerinde çiftçilere daha verimli ve sürdürülebilir bir alternatif sunuyor.

Çiftçiyle buluşma ve görüş alışverişi

İncelemelerin ardından çiftçilerle bir araya gelen Tanım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, bitkisel ürün verimleri, yaşanan kuraklık ve etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Öcal, iklim değişikliği ve kuraklığa karşı alınacak önlemler konusunda çiftçinin görüşlerini dinledi ve önerilerde bulundu. Projenin sadece verim artışına değil, aynı zamanda çiftçilerin bilgi ve bilinç düzeyini artırmaya yönelik olduğunun altı çizildi.

TAKE projesiyle destekleniyor

Silajlık Sorgum Projesi, bakanlık tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" (TAKE) kapsamında destekleniyor. Bu proje sayesinde, 2023 ve 2024 yıllarında Tekirdağ’da toplamda 6 bin dekar alanda silajlık sorgum ekilişi gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde çiftçiye yüzde 75 tohum hibesi sağlanarak, tarımın su tasarrufu ve verimlilik esaslarına dayalı olarak geliştirilmesi amaçlanıyor.

Sürdürülebilir tarım için ortak çaba

Tekirdağ’da yürütülen bu tarımsal yenilikler, kuraklık ve iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için önemli adımlar olarak öne çıkıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün çiftçiyle işbirliği içinde yürüttüğü projeler, bölgenin tarımsal sürdürülebilirliğini artırmayı ve gelecek nesillere daha verimli tarım arazileri bırakmayı hedefliyor.