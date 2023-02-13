Şile Belediyesi mobil aşevi Antakya'da sıcak yemek dağıtımına başladı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında bölgeye gönderilmek üzere yardım kampanyası başlatan Şile Belediyesi, Hatay ilinde kurduğu Aşevinde sıcak yemek dağıtımına başladı.

Hatay, Antakya’ya da merkezi bir noktada kurulan ve 10 bin kişiye sıcak yemek verecek kapasiteye sahip Şile Belediyesi Aşevi tırı günde 3 öğün sıcak yemek servis ediyor. Yalnızca konuşlandığı bölgeye değil civar köy, mahalle ve yerleşim bölgelerine de sıcak yemek desteği veren Şile Belediyesi Aşevi bölgede uzun bir süre daha hizmet vermeye devam edecek.

Şile Belediyesi çalışanlarının Aşevi ve dağıtım organizasyonunu yürüttüğü yardım çalışmasında depremden etkilenen depremzedeler için sıcak yemek haricinde ihtiyaç duydukları yardım malzemeleri de yine bu noktadan dağıtılmaya devam ediyor.

Sıcak yemek ihtiyacının uzun bir süre daha bölgede Şile Belediyesi Mobil Aşevi tarafından giderileceğini bildiren Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, ‘’Antakya’da kurduğumuz Aşevimize lojistik ve gönüllü desteğimiz aralıksız sürüyor. Depremzede kardeşlerimizin tüm ihtiyaçları başlattığımız yardım kampanyamız da Şileli hemşehrilerimizin destekleriyle devam ediyor. Tüm imkanlarımızla deprem bölgesinin hizmetinde olmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Araçlar birer birer yardım bölgelerine ulaştı

Deprem haberinin ilk anından itibaren organize olan Şile Belediyesi, Şileli vatandaşlarında yoğun desteğiyle başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde bugüne kadar 28 tır bölgeye sevk edildi. Gıdadan giyime, battaniyeden hijyen malzemelerine geniş bir yelpazede hazırlanan yardımlar Hatay, Malatya ve Adıyaman’da ki toplama noktalarına birer birer ulaştırıldı ve dağıtımları sağlandı.

Çalışmalar devam edecek

Şile Belediyesi, mobil aşevi ile birlikte sürdürülecek yardım çalışmalarının haricinde bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda da çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.