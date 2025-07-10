Şile Belediyesi'ne operasyon: Başkan Özgür Kabadayı gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şile Belediyesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile birlikte belediyeden bazı personeller gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şile Belediyesi’ne düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile birlikte belediyeden bazı personeller gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde Şile Belediyesi’ne operasyon düzenledi. Operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile birlikte bazı belediye personellerinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltına alınan kişilerin emniyete götürüldüğü ve konuya ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.