Şile Belediyesi Şile Spor Akademisi Hatay'da

Şile Belediyesi tarafından çocukların sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Şile Spor Akademisi’ne bağlı eğitmenler Hatay, Antakya’da çocuklarla bir aradalar.

Şile Spor Akademisi’nin Şile’de hayata geçirdiği önemli bir proje olan “Mobil Spor” etkinlikleri Antakya’da depremden etkilenen çocuklarla buluşturuldu. Akademi çatısı altındaki profesyonel spor eğitmenleri Ramazan ayı boyunca mahalle mahalle dolaşarak uygun alanlarda çocuklarla bir araya geliyor ve onlarla çeşitli spor aktiviteleri gerçekleştiriyor.

Sokak basketbolu, mini kale, badminton, masa tenisi, voleybol gibi etkinliklerle depremden etkilenen çocukların rehabilitasyonu sağlanıyor.

Etkinlik çadırı cıvıl cıvıl

Şile Belediyesi tarafından Hatay, Antakya’da kurulan hizmet noktasındaki etkinlik çadırında çocuklar için ayrılan alan iç ısıtan görüntülere sahne oluyor.

Yüz boyama, tiyatro, gölge oyunu, çizgi film seansları gibi etkinliklerin düzenlendiği alanda Şile Spor Akademisi eğitmenleri temel spor eğitimleri de veriyor.

İlhan Ocaklı: “Her şey çocuklarımız için”

Ramazan Ayı boyunca Hatay, Antakya’da görev yapacak olan Şile Spor Akademisi’nin çalışmalarını değerlendiren Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Depremin ilk gününden beri çocuklarımız en büyük önceliğimiz oldu. Bölgedeki şartların yavaş yavaş iyileşmesi, Şile Belediyesi olarak ikinci günden beri hizmet verdiğimiz alanımızın daha geniş çerçeveli hale getirilmesi ile çocuklarımız için de daha nezih bir ortam oluşturduk. Şile’de güzel işlere imza atan Şile Spor Akademimiz çalışmalarına Antakya’da devam ediyor ve çocuklarımızla birbirinden güzel sportif aktiviteler gerçekleştiriyor. Tüm eğitmenlerimize buradan teşekkür etmek istiyorum. Çocuklarımızın mutluluğu için çalışmalarımızı çeşitlendirmeye ve sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.