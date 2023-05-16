Şile Belediyesi sürdürülebilir tarıma 'Şile Kent Bostanı' ile katkı sağlayacak

İstanbul’un yanı başındaki doğal cennet Şile, ekolojik yapısı ve doğal güzellikleriyle doğal bir yaşam imkanı sunarken Şile Belediyesi, doğa ve çevreyi kucaklayan projeleriyle sağlıklı bir gelecek için çalışıyor. Şile Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Tarımsal Kalkınma Birimi tarafından geliştirilen ‘’Şile Kent Bostanı’’ projesi, Kızılcaköy Mahallesi’nde yaklaşık 7 dönüm arazi üzerinde hizmete girecek. Alt yapı ve ön hazırlık çalışmaları başlayan proje, çapı ve yetkinliği ile tüm Türkiye’ye örnek olacak.

Haziran ayı içinde tamamlanması planlanan “Şile Kent Bostanı” projesi ile öncelikli olarak çocuklara ve öğrencilere temel seviyede tarım eğitimi verilmesi hedefleniyor. Ayrıca “Şile Kent Bostanı” hasat şenliklerinin yapılabileceği, geleneksel tarımın yaşatılacağı bir alan olacak. Kapalı ve açık alanlardan oluşacak olan “Şile Kent Bostanı”, tohum bankası ile de sürdürülebilir tarıma öncülük ederken, “Şile Kent Bostanı”nda yetiştirilen tüm ürünler ise ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile buluşturulacak.

“İstanbul’da tarıma öncülük edeceğiz”

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Haziran ayı sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanan, “Şile Kent Bostanı” projesiyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Şile, İstanbul’un hatta belki de Türkiye’nin en güzel coğrafyalarından birine sahip. Yüzde 80’i ormanlarla kaplı olan ilçemizin doğal güzellikleri, tarıma elverişli arazisi sadece Şileliler için değil, tüm İstanbullular için bir nefes alma noktası. Şile Kent Bostanı projemizi sezona yetiştirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Şile belirttiğimiz gibi doğal güzellikleriyle, tabiatıyla, ormanıyla, tarım arazileriyle önemli bir ilçemiz. Dolayısıyla tarım konusunda da ilçemizin coğrafi imkanlarından yararlanarak bir öncülük yapıyoruz. Projemizin öznesi elbette çocuklarımız. Onları tarım ile en erken yaşta buluşturmak, doğayı sevdirmek ve öğretmek sürdürülebilir bir gelecek için çok önemli. Burada çocuklarımız, domates, biber patlıcan gibi farklı meyve sebzelerin nasıl ekildiğini, nasıl yetiştirildiğini, nasıl hasadının yapıldığını öğrenecek. 7 dönümlük arazimizi hem açık alan hem sera alanı olmak üzere hazırlıyoruz. Buradaki bostanımızda yetiştirilen tüm ürünlerimiz ise ihtiyaç sahibi ailelere verilecek. Dolayısıyla hem eğitici hem de sosyal bir amacı olan bir proje.”

“Şile Kent Bostanı” tamamen yerli tohum ile hayata geçecek

Şile Belediyesi’nin 2015 yılında hayata geçirdiği Şile Yeryüzü Pazarı’nda üretilen ürünler Şile’nin yerel tohumları ile üretilirken, “Şile Kent Bostanı” da aynı maksat ile hareket edecek yüzde 100 yerli tohumlar ile üretimi gerçekleştirecek. Şile Belediyesi yerel tohumların sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla geleneksel tarımı yaşatmayı hedefliyor.

Şile’nin Kızılcaköy Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 7 dönüm arazi üzerinde projelendirilen “Şile Kent Bostanı” toplamda 600 metrekare örtü altı sistem, 10 adet yükseltilmiş yatak, 3 adet 250 metrekareden oluşan sera oluşuyor. Kapalı alan dışında kalacak tüm alanda ise açık alan tarım uygulamaları yapılacak. Yine proje çerçevesinde; tohum bankası, atölye binası, 2 adet depo, ofis, tuvalet, lavabo, soyunma kabinleri, gübre-toprak havuzu, taş fırın, kompost alanı, kış bahçesi ve otopark alanları da yer alıyor. Eğitimlerin yanı sıra etkinliklerin de düzenlenebileceği bir alana sahip olacak olan “Şile Kent Bostanı” kış bahçesi ve atölye binasının cephesinde doğa ile uyumlu ahşap malzeme ile projeyi tamamen sürdürülebilir kılıyor.