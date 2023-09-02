Şile Belediyesi yatırımlarını sürdürüyor: 75. Yıl Caddesi yenilendi

Şile Balibey Mahallesi’nde bulunan 75. Yıl Caddesi Şile Belediyesinin çalışmalarıyla yepyeni bir soluk kazandı. "75. Yıl Caddesi Yenileme Projesi" çerçevesinde kısa sürede tamamlanan çalışmalarla cadde yeni bir görsel kimliğe kavuşarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda cadde sakinlerinin ve Şilelilerin kullanımına açıldı.

75. Yıl Caddesi yenilenen yüzüyle kullanıma hazır

Yaklaşık 450 metre uzunluğundaki 75. Yıl Caddesi Yenileme Projesindeki tüm çalışmalar tamamlandı. Hazırlanan proje çerçevesinde kaldırım zeminlerinin yenilenmesi, asfalt serimi ve Şile’nin tarihi dokusuna uygun olarak tasarlanan ve uygulaması tamamlanan 23 adet ferforje aydınlatma direğinin takılması işlemleri tamamlanarak, vatandaşların beğenisine sunuldu.

“Çünkü Şile her şeyin en güzelini en idealini hak ediyor”

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı; 75. Yıl Caddesi Prestij Yolu Proje çalışmalarına ilişkin olarak, “Şile’nin en önemli ulaşım aksları arasındaki 75. Yıl Caddemizde aydınlatma direkleri, daha estetik, bütünleyici ve ilçenin karakteristiğini yansıtacak şekilde projelendirilerek yerlerine dikildi. Şile’nin bu en önemli güzergâhlarından biri olan caddemiz güzergâhında asfalt çalışmalarımızı da tamamladık. Yaya konforu için tüm kaldırımlarımızı yeniledik. Bundan sonra çok daha güzel, çok daha estetik ve konforlu bir Şile’yi hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. 75.Yıl Caddesi artık yenilenen çehresiyle komşularımıza daha iyi hizmet edecek. Çünkü Şile, her şeyin en güzelini en idealini hak ediyor” şeklinde konuştu.

Şile Belediyesi prestij cadde uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor

2019’dan bugüne Şile’nin görsel kimliğini yenilemek ve turizm potansiyeline yakışan bir kent görüntüsü sağlamak adına üretilen Prestij Cadde ve Cadde Yenileme Projeleri Şile Belediyesi tarafından aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Sırasıyla Sanatçılar Caddesi, Üsküdar Caddesi 1.Etap ve 2. Etap, Cumhuriyet Caddesi 1. Etap ve 2.Etap, Ağva Şile Caddesi, Kumbaba Caddesi ve Ağva Yakuplu Caddesi ile son olarak tamamlanan 75. Yıl Caddesi projeleri ile Şile’nin görsel kimliği çok daha estetik ve modern bir görünüme kavuştu.

Hali hazırda Kumbaba Caddesi ve Vasiyet Tepesi arasında kalan aks üzerinde sürdürülen

Üsküdar Caddesi 3.Etap Aydınlatma çalışmaları ile bugüne kadar toplamda 13,5 kilometrelik cadde ve sokak yenilemesine imza atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından alınan hibe ve desteklerin yanı sıra Şile Belediyesinin öz kaynaklarıyla hayata geçirilen Prestij Cadde ve Cadde Yenileme projeleriyle Şile, toplamda 101 milyon 800 bin TL’lik yatırımla buluşturuldu.