Şile'de 23 Nisan coşkusu bu yıl bambaşka

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı anısına tüm çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103. Yılı, Şile’de bu yıl ayrı bir coşku ile kutlanacak. Her yıl Şile Belediyesi tarafından şenlik havasında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl Şile’nin kardeş belediyesi Antakya’dan gelen depremzede çocukları ağırlayacak.

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak büyük bir coşku ve etkinliklerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Şile Belediyesi tarafından planlanan etkinliklerle büyük bir şenliğe dönüşecek.

Tüm gün sürecek olan Atölye etkinlikleri, alan etkinlikleri, sahne etkinlikleri “Şile Etkinlik Alanı” çocukların coşkulu katılımıyla gerçekleştirilecek. Antakya’dan aileleriyle birlikte Şile’ye gelecek olan 150 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın da en önemli misafiri olacak.

Antakyalı çocuklar 23 Nisan’ı Şile’de kutlayacak

Şile Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Antakyalı depremzede çocukları Şile’de misafir etmeye hazırlanıyor. Her yıl Şile’de büyük coşku ile kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na bu yıl 150 depremzede çocuk ve aileleri de katılacak. Konuyla ilgili meclis toplantısında bilgi aktaran Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Bu yıl düzenleyeceğimiz 23 Nisan şenliğimiz bizler için farklı bir anlam ifade ediyor. Antakya’dan gelecek olan çocuklarımız ve ailelerini hem ilçemizde misafir edeceğiz hem de onları 23 Nisan coşkusuna ortak edeceğiz” dedi.

Çocuklar için birbirinden farklı atölyeler, etkinlikler Şile Belediyesi Etkinlik Alanında

Lego atölyesi, maket gemi atölyesi, resim atölyesi, taş boyama atölyesi, yüz boyama atölyesi gibi birbirinden farklı atölyeler gün boyu çocuklar için Şile Belediyesi Etkinlik Alanı’nda olacak. Atölye etkinlikleri dışında, halat çekme, şişme oyun grupları, langırt, slotcar gibi çok farklı oyunlar, 23 Nisan çocuklarını gün boyu eğlendirecek. Şile Spor Akademisi ise voleybol, basketbol, badminton, judo ve taekwondo atölyesi ile futbol beceri parkuru ile çocuklara spor aktiviteleri sunacak. Saat 13.00’da başlayacak sahne etkinliklerinde ise müzik konserleri, kukla ve illüzyon gösterileri gibi pek çok farklı etkinlik 23 Nisan Bayramını şenliğe dönüştürecek. Hazırlıklarını hızla sürdüren Şile Belediyesi tüm çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na bekliyor.