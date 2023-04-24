Şile'de 23 Nisan Coşkusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı anısına tüm çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103. Yılı, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Şile’nin kardeş belediyesi Antakya’dan gelen 163 depremzede çocuğun misafirliğiyle büyük bir coşku ile kutlandı.

Türk milletinin gönlünde, bağımsızlığın sarsılmaz ifadesi olarak büyük bir coşku ve etkinliklerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Şile Belediyesi tarafından planlanan etkinliklerle her yıl olduğu gibi bu yılda büyük bir coşkuyla kutlandı. Antakya’dan gelen 163 çocuğun şenlendirdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm ilçeden katılan binlerce çocuk ve aile ile anlam kazandı. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya ve AK Parti Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut’da katılım sağladı. Tüm gün süren atölyeler, alan etkinlikleri, sahne etkinlikleri ile Şile Etkinlik Alanı büyük bir katılıma ev sahipliği yaptı. Çocukların ve ailelerin coşkulu katılımıyla gerçekleştirilen 23 Nisan’da Sokakta Şenlik Var etkinliğinde Antakya’dan aileleriyle birlikte Şile’ye gelen 163 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katıldı.

Çocuklar Şile Belediyesi etkinlik alanında coştu

Lego atölyesi, maket gemi atölyesi, resim atölyesi, taş boyama atölyesi, yüz boyama atölyesi gibi birbirinden farklı atölyeler gün boyu çocuklar için Şile Belediyesi Etkinlik Alanı’nında ailelileriyle birlikte katılan çocukları coşturdu. Atölye etkinlikleri dışında, halat çekme, şişme oyun grupları, langırt, slotcar gibi çok farklı oyunlar, 23 Nisan çocuklarını gün boyu eğlendirdi. Şile Spor Akademisi ise voleybol, basketbol, badminton, judo ve taekwondo atölyesi ile futbol beceri parkuru ile çocuklara spor aktiviteleri ile çocuklara 23 Nisan coşkusu yaşattı. Saat 13.00’da başlayan sahne etkinliklerinde ise konserler, kukla ve illüzyon gösterileri gibi pek çok farklı etkinliğin yanı sıra Şile Belediyesi tarafından düzenlenen birbirinden farklı etkinlikler, çocuklara ve ailelerine neşe kattı.

Başkan Ocaklı: “Şile, sizinde eviniz”

Şile Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Antakyalı depremzede çocukları Şile’de misafir etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bugün de özlemle andıklarını belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, ‘’Bugünün bizler için anlamı çok büyük. Öncelikle bugünü çocuklarımıza, tüm dünya çocuklarına armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, sevgi ve özlemle anıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Sizler bu ülkenin yarınları ve geleceğisiniz. Doktorlarısınız, sanatçılarısınız, akademisyenlerisiniz. Bu bayramı bizler için önemli kılan en önemli misafirlerimiz ise, bizlere Antakya’dan misafir olan çocuklarımız, ailelerimiz. 163 çocuğumuzu ve ailemizi bu bayramda Şile’de ağırlıyoruz. Antakyalı hemşehrilerimizin ve çocuklarımızın Şile artık ikinci bir evi. Dolayısıyla bu bayram, Şile’nin belki de geçirdiği en güzel en anlamlı bayram. Bugün burada bizlerle olmanız, çok büyük bir mutluluk ve gurur. Teşekkür ederiz” dedi.

Antakyalı çocuklar 23 Nisan’ı doya doya yaşadı

Her yıl Şile’de büyük coşku ile kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na bu yıl 163 depremzede çocuk ve aileleri de katıldı. 23 Nisan coşkusuna depremzede çocukların da katılmasının çok anlamlı olduğunu belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Bu yıl kutladığımız 23 Nisan şenliğimiz bizler için farklı bir anlam ifade ediyor. Antakya’dan gelen olan çocuklarımız ve ailelerini hem ilçemizde misafir ediyoruz, hem de onlarla birlikte 23 Nisan coşkusuna ortak oluyoruz. Tüm çabamız çocuklarımızın yüzünün gülmesi, onların mutluluğu ve geleceği için. Bu zor süreci atlatırken yanlarında olmaya söz verdik. Çocuklarımızın yüzündeki bir tebessüm bizim için ömre bedel” diye konuştu.